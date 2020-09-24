江宏傑（右四）、福原愛（左五）連續第二年為陽光基金會站台，和陽光孩子互動。（陳筱琳攝）

台灣桌球夫妻檔江宏傑、福原愛熱心公益，連續第2年為陽光基金會的燒傷顏損兒發生，今天兩人出席記者會呼籲大眾用同理心關懷陽光孩子，江宏傑更透露要在台北、高雄興建球館，歡迎陽光孩子無償使用。

當了爸媽之後，江宏傑和福原愛對於和小朋友的互動更有體會，也很心疼燒傷顏損的陽光孩子經歷的折磨，這次和陽光孩子互動前，傑、愛請教心理輔導老師如何讓孩子們安心互動，幫忙按摩傷疤時，江宏傑不但心疼地不敢太用力，和小愛都不捨到快落淚，兩人也呼籲大家重視小陽光們的心理，用同理心去關心，幫助他們建立生活上的自信。

今天記者會上，江宏傑、福原愛與陽光孩子淋淋開心互動，小傑更透露：「已經有蓋桌球球館的計畫在進行，希望之後有機會可以無償提供陽光孩子們使用，讓他們一起來打桌球。」

江宏傑補充，未來球館蓋在高雄，已經進入裝潢設計，台北也計劃會有，目前構想中，而過去就是選手的他，自然是球館第一號教練，至於福原愛是否也一起當教練教球，小愛笑答：「我只是陪練。」那薪資則麼算？小愛天真答道：「給我三倍券也可以！」

今年因為新冠肺炎疫情國際體育賽事受到影響，江宏傑也許久未比賽，是球員生涯以來最久沒比賽的一段時間，下一場賽事預計是10月31日開幕的全國大專運動會。

(中時 )