證交所每年為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動-「校園證券投資智慧王」，將於9月30日開始報名，除了初賽及複賽獎金外，總決賽冠軍獎金高達100,000元，歡迎同學踴躍組隊報名。

證交所表示，「校園證券投資智慧王」第17屆競賽活動報名時間自9月30日起至11月6日止，網路初賽訂於11月18~20日連續3天舉行，12月中旬辦理各區複賽，各區複賽前三名隊伍，將於12月24日在證交所參加總決賽活動，爭取最高榮譽及10萬元獎學金。

今年因受疫情影響，主辦單位略微調整競賽方式，網路初賽後，擇期於各區舉行實地複賽，再於12月24日辦理總決賽，以期有效降低群聚人數，並將嚴格執行各項防疫措施，以維護與會者健康。

證交所表示，各大專院校在籍學生，包含碩博士、外籍、陸籍、交換生，3人即可組隊報名參加，同校不限年級、系所，大學及碩博士生亦可混搭，詳細活動辦法可參閱官網（https://wisdom.sfi.org.tw），有興趣進一步了解競賽活動之大專院校及系所，亦可電洽活動承辦單位服務專線：(02)2397-1222分機334、332及331，將儘速安排專人擇期到校說明。

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