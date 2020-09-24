苗栗縣52歲劉姓女士去年接受糞便潛血檢查，結果呈陽性，檢查值為18.3，超過正常值12，但她抱著僥倖的心態，未接受進一步檢查，但家人不放心，仍帶她到醫院做大腸鏡檢查，竟發現3公分大的腫瘤，病理切片及電腦斷層檢查確診為大腸癌第一期，幸腫瘤經手術切除後，持續追蹤1年沒有復發的情形。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，根據今年國民健康署統計指出，大腸癌在十大癌症發生人數排行榜中，高居第一位，然大腸癌是可透過糞便潛血篩檢早期發現、早期治療的癌症，但仍有許多民眾無篩檢的觀念，或是接受糞便潛血檢查呈現陽性的民眾，怕麻煩、擔心檢查不舒服、或是覺得數值沒有差很多不用擔心，因此不願到醫院進一步接受大腸鏡檢查，等到狀況嚴重時才後悔莫及。

大千醫院指出，由於大腸癌初期沒有明顯症狀，建議50到74歲民眾每2年接受免費糞便潛血篩檢，一旦檢查結果呈現陽性，無論數值多寡，一定要盡早到醫院接受大腸鏡檢查，才能幫助早期發現大腸癌並接受治療。

透過大腸鏡檢查，若發現瘜肉或原位癌，都可以直接切除，若像劉女士為第一期的腫瘤，則需要手術切除，通常5年存活率可以達90％以上。李斯凱鼓勵民眾，定期篩檢、多吃蔬果、多運動、以及戒菸，才能遠離大腸癌威脅。

(中時 )