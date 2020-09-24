新北市新店警分局為強化反毒友善通報，貫徹改善治安人人有責理念，有效運用社區人力資源，凝聚居民關心社區治安共識，特別邀請台灣台北地方檢察署周檢察長章欽率主任檢察官、檢察官至分局宣達警民協力緝毒業務，並邀請新北市衛生局、社會局、消防局、警察局副局長、刑警大隊大隊長、轄內里長聯誼會、社區大樓主委及地方人士等單位與會共襄盛舉。

為徹底打擊販毒藥頭在社區大樓日租套房、鄰里公寓間流竄，新店分局自109年起迄今已執行清樓專案計52次，動員警力416人次，針對轄內治安顧慮人口、毒品人口及可疑為製毒場所、鐵皮屋、工寮、空屋、社區大樓及出租套房、民眾舉報治安處所及遭他單位越區查獲案件等處所進行全面清查，查訪戶數398戶，清查暫住於本轄之他轄人口210人，並查獲多起毒品案、通緝犯及失聯移工與暫住人口登記等案件。

新店警分局邀請台灣台北地方檢察署周檢察長章欽率主任檢察官、檢察官至分局宣達警民協力緝毒業務。（新店警分局提供）

新店警分局邀請台灣台北地方檢察署周檢察長章欽率主任檢察官、檢察官至分局宣達警民協力緝毒業務。（新店警分局提供）

另周檢察長於緝毒座談會議中特別宣導「蒐證一起來，全民抓毒品」提到加強與社區大樓、鄰里長聯繫、反應地方情資重要性，並要求警方針對轄內毒品人口之家屬加強溝通與警方配合，將施用毒品的家人拉出毒品的深淵，向上溯源查緝毒品上源藥頭，如此才能將毒品危害趕出社區鄰里，提供民眾安心生活環境。

新店警分局長陳杏結表示，「打擊毒品犯罪」為當前重點治安工作，本分局除針對毒品犯罪強力執行掃蕩外，也特至校園、社區及廣播電台辦理毒品防制宣導，使反毒觀念能深入各個社區、學校，強化民眾反毒意識，希望藉由「警力有限，民力無窮」觀念，好人檢舉壞人，共同為社會治安環境努力，建立健康安全的無毒家園。

(中時 )