李女與許女深夜帶著廖男養的獒犬出門遛狗，嚇到正在公園飲酒的粱姓街友，雙方起口角，更因此引發事後狗主人來討公道出氣，當場打死人。（資料照）

彰化縣57歲李女今年3月深夜出門遛獒犬卻與街友起口角，她向廖姓飼主抱怨對方威脅要強姦、殺掉她，52歲廖男、30歲何男憤而拿球棍衝回現場，將梁男打到跪地求饒、重傷休克而死；彰化地院依傷害致死罪重判2人各9年、8年有期徒刑，被檢方視為共同正犯的李女，則獲判無罪。

根據判決書，3月27日深夜，李女和許女帶著廖男養的獒犬，到溪湖鎮湖東公園遛狗，當時在公園長椅喝酒的梁姓與蔡姓街友被嚇到，嗆李女說若狗咬人就拿刀割狗的喉嚨，雙方當場起口角衝突後，李女回廖男住處告狀，還加油添醋指「對方說如果狗咬到他們，就要拿刀割我們喉嚨、還要強姦我們」。

廖男怒不可遏，夥同何男拿棍棒找2街友理論，並要兩人下跪認錯，梁男喝醉倒坐在地，慘遭兩人痛毆到滿身傷，蔡男不斷求饒「別打了，再打會死人」才住手，較晚到場的李女還說「就是這兩個人」；最後梁因脾臟破裂、出血性休克死亡，蔡因不願張揚提告，獨自到附近萬善祠休息。

何男坦承出手，但否認想打死梁男，廖男辯稱沒打人，還主動制止何繼續打。李女則說她只是轉述聽到的話，趕到現場時沒看到打人過程，否認有傷害罪、強制罪等罪行的共同犯意。

法官認為，廖、何兩人因李女遭言語騷擾，為了幫李女出氣而強制梁男下跪、傷害對方身體致死，惡性甚重，實應量處重刑；但無證據顯示李女加油添醋，有可能是李女聽錯，就算故意加油添醋，也無法預期廖、何2人一定會幫她出氣，因此無罪。

(中時 )