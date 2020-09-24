新北市長侯友宜今赴市議會施政報告，多位民進黨市議員要求表態是否參選2024總統，市議員張志豪說「侯市長乾脆宣布不選總統，省的台北市長柯文哲老把你當假想敵」，市議員鍾宏仁也說「該表態的時候不表態，愈來愈像政客」；對此侯友宜依舊三緘其口，「我認真拚市政啦」。

張志豪指出，柯文哲自己想選總統，卻要講一些五四三的話扯新北市後腿，從年初的水肥大戰、垃圾大戰、微笑單車、環狀線主導權到北市搶辦耶誕城，「柯文哲想選總統沒關係，但不要用一堆政治口水傷到新北市民」。

張志豪質問，「侯友宜乾脆在議會殿堂宣布不選總統，省得柯文哲把你當假想敵！」、「桃園市長鄭文燦以想選總統，侯友宜有沒有想過？」

對此侯友宜回應，柯文哲要選總統就好好選，他會給予祝福，人有夢想不是壞事，有決心也不是壞事，他非常感謝柯市長對新北市的協助，光是淡北套路開通，台北市交通評估就給予支持，至於有些意見大家不一樣，都可以溝通，「我跟柯市長是好朋友啦，不要破壞我們的感情。」

至於小時候有沒有想過選總統？侯友宜說，「我小時候在賣豬肉、陪我爸殺豬，沒想那麼多」。

鍾宏仁也說，侯友宜說的話繞來繞去，聽起來有點太油了，當一個首長就是要敢做決斷，有些價值不敢堅持、不敢表態，慢慢的人民會覺得你像政客，聽起來很矯情也回答不到東西。

(中時 )