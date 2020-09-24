安田章大核磁共振照片曝光，腫瘤如棒球大。（圖／取自《theqoo.net》韓網）

36歲傑尼斯旗下關8成員安田章大2年前自曝在2017年罹患腦腫瘤，為不驚動各界，安田章大低調進行了開顱手術，最後順利將腫瘤取出，恢復狀況不錯。昨(23日)他上節目，公開當時MRI核磁共振的照片，可見腫瘤幾乎比棒球還大，占了一半腦容量，令人怵目驚心。

安田章大1997年出道，2018年4月關8成員澀谷昴開退團記者會，安田章大罕見沒出席，當時便引發他病重猜測，傑尼斯後來才發聲明，證實安田章大前一年確診腦膜瘤，驗出是良性便立即開刀，休養中的安田章大還在家中頭暈摔倒，導致胸椎、腰椎嚴重骨折，種種病況下才缺席記者會，希望外界體諒。

據《三立新聞網》報導，安田章大昨現身《news every》、《news zero》節目，談到發病經過，直言自己本來就有偏頭痛的老毛病，但某天工作時狀況變嚴重，不只頭暈耳鳴，腦中還出現了壓迫感，才緊急去醫院檢查，一照片子後發現是腦腫瘤，直徑大小如棒球，手術後也有些後遺症，影響了語言和記憶能力。

安田章大坦言，自己後來幾乎都戴有色眼鏡，也是因為手術後對強光敏感，容易頭暈，身體出狀況後，安田章大鬆口想過就此引退休息，但他認為人生不該因此停滯不前，想到世上還是有跟他患相同疾病的人也在努力，讓他更有能量，直說想用自己力量推大家一把，「和他們攜手前進」。

(中時新聞網)