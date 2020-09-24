國民黨主席明年改選，前主席朱立倫持續備戰，今天中午在無黨籍北市議員鍾小平安排下，與13位台北市里長聯誼會總會及各區會長在辦公室便當會。鍾小平表示，現場氣氛熱絡，13位泛藍里長們紛紛直接或間接地勸進朱參選主席，朱雖然未正面回應，但表示，「一定會替國民黨盡心力」；里長們也勸朱參選2024總統，朱則微笑以對，並未答腔。

鍾小平表示，目前國民黨政治領袖，他最認同朱立倫一中各表、親美反共的路線，也認為朱也最穩健的政治領袖，因此約半個月前開始安排這場便當會，13位「里長頭」除了兩位無黨籍，其他都是國民黨籍，大家都願意支持朱明年回鍋黨主席；便當會還有立院黨團書記長林奕華及北市議員徐巧芯。

他轉述，他在現場一開始就呼籲朱明年參選主席，里長也紛紛熱烈鼓掌附和，力勸朱要扛起重責，朱雖沒正面應選不選主席，但強調未來一定會替國民黨盡心力。

朱與里長們妙語如珠，氣氛極好，一個便當吃了一個半小時，談到國民黨種種事蹟、新北市長任內施政，也表達對北市里政的熟悉，例如與會的福林里長江美珠是無黨籍，朱就知道江家牛肉麵很好吃。朱也談到美中台關係，還說一個小故事，他在黨主席任內到大陸「國共論壇」與中共總書記習近平會面時，現場恰有尊國父銅像，他就以「中華民國的創始者」，巧妙點出「中華民國」，習近平也沒有意見。

鍾小平說，里長們也勸朱要參選2024年總統，認為朱才能讓國民黨重返執政，朱微笑以對，並未表態是否再參選總統。

(中時 )