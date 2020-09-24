因案被判刑聲請易服社會勞動的53歲黃姓男子，不服負責執行的台北地檢署林姓觀護佐理員的管理，不但拿玩具槍恐嚇林某，還把林某打傷，台北地檢署偵查後，依恐嚇、妨害公務、傷害等罪，將黃男起訴。

為了避免犯輕罪的人因沒錢易科罰金或繳納罰金而入監執行，造成家庭無法照顧還可能切斷原有工作，《刑法》增訂了社會勞動制度，由各地檢察署觀護人室執行，讓判處短期自由刑、拘役或罰金刑的被告能藉由社會勞動代替入監服刑，提供無償勞務服務他人、補償社會。

黃男因案被判刑聲請易服社會勞動獲准，卻認為北檢林姓觀護佐理員在管理上對他處處刁難，8月25日上午，林姓觀護佐理員到台北中華路2段的公園訪視社會勞動者，黃某竟然跑回家去拿玩具槍恐嚇林某。

檢方起訴指出，黃男持槍朝向林姓佐理員，並出言恐嚇「你知不知道我是誰啊？你法院了不起阿？你對他們什麼態度？」，讓林某心生恐懼，同時看到黃男的手槍擊錘已經向後扳，害怕槍已上膛，趁隙奪槍與黃男扭打時，黃除腳踹林某，更將林的右手臂、手腕等部位多處受傷。

(中時 )