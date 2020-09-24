兆豐國際投信新發行台灣先進通訊基金，在兆豐集團及保管行土地銀行合作支持下，新基金募集金額達25億元，並於9月22日獲金管會核准成立。兆豐國際投信表示，這是第一檔聚焦於國內5G產業的基金，根據IHS Marke（全球商業資訊）預估，2035年全球5G相關產業產值將超過12兆美元，而台股廠商優勢緊扣5G建設需求，又美國聯準會（Fed）維持接近零利率政策至少到2023年，資金找尋收益增添股市吸引力，因此基金得到投資人認同。

兆豐台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，以長線投資價值角度來看，5G產業主要分為建設啟動期、大規模建設期及應用爆發期，全球5G產業剛剛起步，而台廠在相關基礎建設、5G手機及小型基地台等著墨較深，即為台廠的優勢所在。研究機構MarketsandMarkets預測，小型基地台已進入快速成長期，未來三年成長率達28～30％逐年上升，營收規模每年同步增加，未來3年5G手機滲透量將快速提升至52％，使得5G產業鏈成為台股中長線投資題材。

許鈞雄指出，近期美股科技股出現短線獲利了結，時有波動使股市操作難度增加，但考量美國聯準會持續寬鬆政策，新一輪疫情紓困方案的進行，股市可望將重回正面軌道。

許鈞雄指出，愈接近美國11月3日總統大選的消息面可能造成市場震盪，例如川普對大陸品牌下禁令，但將更有利於基金布局，留意受惠於轉單效應的台股廠商，預期9～10月台股出現上下波動，正好浮現進場投資股票的好時點。

因應第四季可能出現的市場波動，兆豐台灣先進通訊基金初期產業配置，對於在半導體比重約60％、5G相關基礎建設配置20％左右，以及智能手機供應鏈約20％，視當前盤勢脈動調整產業鏈配置比重，輔以多重動能選股模型，兼顧企業體質和報酬表現，前十大持股約佔整體持股40～60％之間，不重押個股、均衡布局正切合當前市場氣氛，積極參與台股第四季的行情表現。

(工商 )