下周就是中秋節到來，既然今年無法出國，那麼戶外烤肉、闔家團圓賞月吃柚子就是最好的替代方式，愛金卡公司(icash2.0)推出2020年9月25日至2020年10月4日，icash2.0全卡友至家樂福消費，單筆滿1,000元享10％回饋 (以OPEN POINT點數贈送)，活動期間內每卡贈點上限300點，活動期間總贈點上限10萬點(如提早額滿，將於官網另行公告)。

此外，本周日(2020年9月27日)為7-ELEVEN持icash2.0、icash Pay購買指定商品立折10％活動最後一天，同時只要消費每滿40元還可蒐集「哆啦A夢元氣新生活集點送」電子點數1點，折價、蒐集電子集點點數、累積OPEN POINT點數，三種優惠一次完成。

2020年9月30日前當月持icash2.0消費、乘車累積滿1,000元再享星巴克好友分享券1張(需登錄，每人每月上限10張)；2020年12月31日前持華南銀行、合作金庫指定聯名卡以icash2.0功能於7-ELEVEN消費，且符合銀行消費門檻，再享3％額外OPEN POINT回饋(每人每月上限100點)，更多卡友優惠可至愛金卡官網查詢。

(工商 )