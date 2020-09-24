美國總統大選即將來臨，投信法人指出，近10年每逢大選前夕，生醫類股受到醫療改革議題影響，股價走勢震盪居多，但隨著選後市場緊張氣氛消除，都再度吸引資金回流，帶動股價止跌回升，因此建議投資人把握短期回檔機會，分批布局生醫相關基金。

根據資料統計，近3次美國總統大選前1個月，MSCI世界醫療保健指數、NBI生技指數與ETFx健康科技指數，平均下跌5.5～7.5％不等；然而，選後3個月即止跌回升，平均漲幅由2～6％不等；選後1年漲幅甚至拉大到17～28％。

其中，代表精準醫療的ETFx健康科技指數表現相當突出，選後1年上漲28.2％，勝過MSCI世界醫療保健指數、NBI生技指數各17％、24.3％的漲幅。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，2008年美國總統候選人歐巴馬推出健康保險制度改革政見後，再度吹起醫療改革浪潮。此後，每逢大選來臨，醫改話題即浮上檯面，牽動醫療產業敏感神經，並影響生醫類股股價表現。

常李奕翰指出，近年美國醫改焦點著重在「平價醫療」，也就是降低醫療費用支出、處方藥售價等，以減輕患者負擔，首當其衝者，多數是傳統生技和製藥公司。反觀，結合創新科技與醫療技術的精準醫療產業，幾乎不受影響。

常李奕翰分析，完整的醫療服務應包含5大範圍：管理、預防、診斷、治療和照護，而傳統醫療過於強調「用藥治療」；但精準醫療更重視健康管理、疾病預防、精確診斷、完善照護，降低疾病的發生機率、提高治療成效與醫療服務的效率，而大受青睞。

因此，儘管短期受選舉因素影響，生醫類股整體表現疲弱，但選後市場緊張氣氛消除，資金可望再度回流，特別是受醫改政策衝擊有限，並搭上中長期發展趨勢的精準醫療，逢回都是加碼布局的機會。

(工商 )