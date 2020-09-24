美盛旗下QS Investors指出，標普500指數在今年2月19日創下歷史新高，又於不到六個月內再刷新紀錄。單從表面上看或許還算 合理，但考慮到近來發生的眾多事件及其前所未見的性質，標普500 指數的表現可謂令人跌破眼鏡。在這六個月內，標普500指數曾寫下史上最快的跌幅，在僅僅22個交易日內收縮了30％以上，結束了11年來的牛市，這是由於過往9年半以來增加的工作崗位在一個月內消失。而美國政府通過了一項歷來規模最大並達2兆美元的刺激計劃，美國聯準會（Fed）亦將利率下調至接近零。同時，美國第二季GDP折合年率較上季下跌32.9％，為有史以來最大的萎縮。

儘管如此，但標普500指數仍從3月23日的低位繼續攀升。關於這種反彈到底是「V型」（快速下跌然後更快復甦）、U型（需要數月甚至數年才能完全回復），甚至是「W型」（經濟先開始快速復甦然後迎來另一波下跌）存在很多討論。

將指數分門別類，可以見到目前為止，市場的復甦實際上最終是呈「K型」的分歧式復甦。投資者可能會問這兩條線代表了什麼？它們可能是那斯達克與標普500指數、美國大型股與小型股，或是成長股與價值股。

至目前為止，市場上的贏家和輸家，仍然是取決於新冠肺炎疫情期間的表現。表現良好的贏家包括網路零售商、社群媒體和遠距工作平台等，而輸家則是餐廳、度假村及酒店、航空公司和電影院等，它們是由於95％美國民眾需強制居家而不得不停業。

儘管標普500指數中的300家公司股價仍未擺脫跌勢，但市值規模排名前五大的股票（蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook和Alphabet）今年平均上漲約40％。不過按市值計算，這300家公司僅佔標普500指數的37％，而排名前五的公司則佔23％。因此，科技巨頭的規模只會變得更大。從另一個角度出發，如果沒有亞馬遜、蘋果和微軟三家公司，標普500指數包括股息在內的回報率，至今年7月底時只為-4.1％，而在計算這三家公司後，同期的回報率可達2.4％。由於過去的六個月中，整體市場的盈利和營收額均下跌，因此現在市場看起來比以前更貴了。

QS Investors認為，現在可能是投資在經濟全面復甦的時候，亦即「K型」的下端。與高科技股和科技型消費股相比，股息亮眼且可持續配發的價值型股票目前估值極高。這些股票不僅提供了不錯的收益來源，並且讓投資人能以具吸引力的價格受惠於美國整體經濟復甦。以美國過去的紀錄來看，在經濟周期低谷後的12個月內，價值型股票平均表現要比大盤高出730個基本點。

(工商 )