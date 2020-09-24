安定國小榮獲台中市閱讀美力角金牌獎，市長盧秀燕出席學校閱讀活動表肯定。（陳淑娥攝）

安定國小榮獲台中市閱讀美力角金牌獎，市長盧秀燕出席學校閱讀活動表肯定。（陳淑娥攝）

外埔區安定國小今年榮獲台中市閱讀美力角金牌獎，市長盧秀燕24日出席學校閱讀活動表肯定並表示，市府推動「清涼安心學習計畫」，甲安埔地區共24所中小學，由市議員李榮鴻募捐200萬元，加上市府編列4000萬元預算，將在年底前把冷氣全數裝設完成。

外埔區安定國小積極提升學生閱讀能力，除榮獲教育部108年度閱讀磐石績優學校外，今年更以「東方女巫多功能閱讀角」、「稻草人休閒閱讀角」、「奧茲王數位閱讀角」、「獅子閱讀森林區」榮獲台中市閱讀美力角金牌獎。

盧秀燕出席閱讀活動時表示，安定國小雖然全校只有6班、學生數僅81位，卻透過推廣「閱讀」得到佳績，孩子們甚至在老師及地方協助下，出版專屬安定國小的故事書，非常不容易，以他們為榮！

盧秀燕指出，市府推動「清涼安心學習計畫」，籌募預算替全市國中小學改善電力設備並裝設冷氣，其中外埔區安定國小教室冷氣已於9月全面裝設完畢。校長陳素萍指出，感謝市府及李榮鴻對安定國小照顧，讓學校在今年暑假完成全數教室冷氣裝設。

盧秀燕表示，甲安埔地區共24所中小學，其中4所已自行裝設冷氣、1所正在改建，其餘學校由李榮鴻、甲安埔地區學校家長會長及地方仕紳拋磚引玉先募捐200萬元，加上市府編列4000萬元預算，19校冷氣約400間教室，將在年底前全數裝設完成，讓甲安埔地區孩子安心學習。

「甲安埔以前沒做的，現在全部做起來！」李榮鴻指出，感謝盧市長同意優先編列經費4000萬元，為甲安埔地區中小學校裝設冷氣，各校校長、家長會長、宮廟及企業踴躍響應募款，捐贈金額約200萬元，共同為孩子打造更優質學習環境。

教育局表示，考量近年氣溫越來越炎熱，市府已於107至109年度編列經費約2億元，協助各校裝設冷氣或進行電力改善，改善學習環境。目前甲安埔地區學校冷氣經費已補助各校執行，市府將於明年編列1億元，以達到「班班有冷氣」目標。

(中時 )