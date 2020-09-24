中職今日召開領隊會議，討論5項議題，包含明年一軍賽程賽制、擴編選秀時間、羅力條款、比賽用球調整，以及二軍比賽時間等，其中味全龍今年季後要進行第2次擴編選秀，聯盟也決定時間，各隊11月18日遞交保護名單，同月25日舉行會議公布味全龍選擇球員。

味全龍去年已進行過擴編選秀，從各隊30人保護名單及近2年選秀球員之外，各隊選擇1人，今年底要進行第2次擴編選秀，這次保護名單僅18人，味全龍能從各隊挑選1名好手，並支付各球團750萬元權利金。

比照去年，各隊所提出的保護名單不會公布，11月18各隊要遞交18人保護名單，名單由聯盟交給味全龍，龍隊要在11月25日決定指定人選，且依照規定，薪資不能低於原本球團的薪水，且若球員拒絕將直接強迫引退。

去年味全龍支付各隊300萬權利金，選到中信兄弟曾陶鎔、Lamigo江忠垣、富邦羅華韋、統一獅廖文揚，今年保護名單從30人縮小到18人，將會有更多好手能選擇，是龍隊上一軍前進補大好機會。

(中時 )