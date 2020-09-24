歐洲現在正努力對抗第二波新冠肺炎疫情，經濟學家提出警告表示，這可能再度重創對該地區經濟，歐洲恐將面臨經濟寒冬。

為防止疫情擴散，歐元區採取嚴格的封鎖措施，使其第二季經濟較前一季暴跌11.8%，創下史上最嚴重的萎縮。

經濟學家此前預期歐洲經濟可望在今年下半年反彈，但現在也對這些預測感到懷疑。由於近來確診數大量增加，多國政府已經宣布新的封鎖與限制措施，或決定放緩解封進程。

ING首席經濟學家Carsten Brzeski表示，「二次探底」（double dip）的可能性，亦即第四季經濟再度萎縮的可能性，已經大幅升高。他預期未來幾周將有更多地區封鎖，例如西班牙馬德里與法國里昂都已經採取封鎖措施。

歐洲疾病預防和控制中心表示，截至9月22日，歐洲的累計確認數已經達到290萬人，西班牙與法國目前每天的新增病例都超過10,000大關。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，第四季存在「巨大的雙底（double dip）風險」，當我們進入第四季，顯然還會採取更多的限制措施，這將抑制經濟增長。

根據周三公布的採購經理人（PMI）調查報告，受到新冠肺炎疫情升高影響，歐元區9月服務業由盛轉衰，拖累整體商業擴張陷入停滯。

(時報資訊)