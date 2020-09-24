公股近期頻頻踩雷，前第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌更自行辭職，對於相關的處理進度，立法委員相當關心。財政部部長蘇建榮24日出席立法院財政委員會承諾，會在一個月內提出檢討報告。

蘇建榮指出，有關遠東航空案相關，已經由金管會調查，目前沒有態度、沒有看法，不是卸責。他強調，相關事情發生「不在我任內」，但遇到問題要解決，會在一個月內提出檢討報告。

至於海外風險方面，蘇建榮說，每季公股事業會議中都會提醒所有公股行庫，因為疫情關係、中美貿易戰，所以針對海外曝險，尤其是大陸、香港特別注意，而因疫情關係，歐美服務業風險相對提高，也都要求各公股行庫做好風險管理。

整體來看，公股行庫對大陸曝險，從去年的7,000多億元，現在降到5,000多億元，比例從淨值比0.61降到0.3，後續也會相當審慎。

在今年的獲利目標方面，立委詢問在場公股行庫董總未下修目標要表態，但所有公股行庫董總皆無表態，顯示所有公股行庫針對今年的目標皆全數下修。

至於公股行庫金融機構推動香港人才進用，蘇建榮說，財政部予以尊重，且並未對於人數、薪資等訂定KPI。其中，優先進用的為在香港工作的台灣人才。

在財政部與台新金控的彰化銀行案中，蘇建榮說，將「按照院長（行政院院長蘇貞昌）的原則跟指示來辦理，希望獲得圓滿解決。」（新聞來源：工商即時 孫彬訓）

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