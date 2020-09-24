三星旗艦Galaxy S20系列再添新兵，繼年初推出Galaxy S20系列旗艦機款，今(24)日再推出5G高規格輕旗艦機款Galaxy S20 FE 5G，除承襲Galaxy S20系列所奠定的指標性能，更加碼優化了顏色選擇、前鏡頭畫素與長效電量，為S20系列既有優異的AI鏡頭、30倍超高倍變焦、高效處理器與極速5G連網等功能，單機建議售價23,990元，自9月28日起於全台指定通路開放預購，10月7日於全台指定通路正式上市，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙受訪時表示，三星在5G市場的規劃朝分眾化發展，在奢華、旗艦、輕旗艦都有布局，預計台灣5G市場突破性的成長落在明年下半年。

陳啟蒙表示，Galaxy S20 FE 5G可以做為三星另一個指標產品，就是2~3萬價格帶的布局，此價格帶整體市場在2018年、2019年有很明顯的成長，幅度達4成，今年開始儘管有疫情，還是有著25%的成長，顯示市場對於這個價格帶的產品非常有期待，三星以往在此價格的產品就比較少，故對於本次推出的款Galaxy S20 FE 5G賦予相當的期待，以旗艦機的規格在做投資，且透過產品線的完整布局，三星5G手機現在在中高、旗艦以及奢華旗艦都有代表性的產品。

陳啟蒙表示，Galaxy S20 FE 5G的銷售成績會納入Galaxy S20系列，由於主要鎖定年輕族群，故在前鏡頭、顏色選擇、螢幕以及處理器上都瞄準年輕世代的需求，預計三星下半年2~3萬的5G手機不會再有新產品，會全力推廣Galaxy S20 FE 5G，並把重心擺在與消費者溝通和體驗上。

陳啟蒙聊到，2~3萬元得手機市場其實不如想像中好經營，期望這支新品可以拿下高價格帶6~7%的整體市占率，他進一步說，三星在5G手機上也規畫分眾化行銷，從最高檔的折疊、旗艦，到今日推出的輕旗艦，以目前觀察認為，5G的普及率仍取決於電信業者的基礎建設滲透率，5G今年年底應該看不到「突破性的成長」，要看到大幅度的成長恐要再等到明年下半年。

三星Galaxy S20 FE 5G共推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅五款顏色，單機建議售價23,990元，自9月28日起於全台指定通路開放預購，10月7日於全台指定通路正式上市。

(時報資訊)