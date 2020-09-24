新冠疫情爆發初期，房價信心曾受到波及，但在國內疫情控制得宜，「加零」效應發酵，恐慌情緒解除，消費者對於房價看法轉趨正面，加上低利環境與資金潮帶動下，房價看法打破六年空頭，首次反轉，呈現轉多格局。永慶房屋業管部協理謝志傑說明，根據永慶房屋2020第四季網路會員調查，看跌房價比例由疫情初爆發的55%，降至上季的35%，再陡降至本季的19%；認為房價看漲的比例則從第二季的15%升至上季的30%，第四季再大幅彈升至48%，顯示近五成消費者看漲房價，看漲比例創29季來新高。

謝志傑分析指出，永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查自2007年開始，已累積14個年頭，可以觀察房市長期趨勢，若將時間拉長來看，可以發現在2014年以前房價看法的起伏相當大，主要是全球政經變化以及國內房市相關政策較密集的推動與立法，很快速的反應在消費者對房價的看法上。不過，自2014年開始討論房地合一稅後，抑制短期投機炒作，空頭格局正式確立，連續六年消費者看跌比例大幅高於看漲，看漲比例持續低谷盤整，長期打底完成後，首次出現反轉，看漲比例逆轉勝，房市出現轉多跡象。

那麼，消費者對於2020年第四季國內經濟表現的看法為何？謝志傑表示，27%消費者看好2020年第四季經濟景氣，認為維持不變的比例有36%，兩者占比均較上季增加，顯示在國內疫情控制得宜的情況下，消費者對景氣的看法與疫情衝擊較劇烈的前幾季相比，有逐漸樂觀的趨勢。

據本次調查結果顯示，60%消費者認為2020年下半年至2021年上半年就是購屋好時機，顯示消費者認為國內疫情趨緩，加上超低利率環境下，購屋負擔相對減輕，加上房價平盤整理很長一段時間，讓長期累積的需求買氣逐漸爆發，除非疫情有變化，否則今年下半年至明年上半年就是最好的購屋時機，陸續入市。

(時報資訊)