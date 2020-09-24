全球股市廣泛出現賣壓聲中，日股下挫，主因為股票高估值、政治不確定、全球疫情再起和經濟復甦的放慢。

周四日經225指數收跌258.67點或-1.11%，為23087.82點。東證一部指數跌17.81點或-1.08%，為1626.44點。

美國總統大選臨近，億增添政治不確定。表示，如果輸掉11月3日的總統選舉，總統川普拒絕承諾全力和平轉移。

選舉將發生何事，一切都還不清楚，如果投資人還有頭寸，他們可能選擇結束，而不是繼續押注在市場創新高，日本一資深交易員表示。

日經的跌幅小於標普500的跌2.3%，部分原因為下周的派息，預期將有大量的再投資金流。

鋼鐵股和汽車股接續上午跌勢。日本鋼鐵跌4.1%，JFE控股跌6.1%；本田汽車和速霸陸分別跌4.2%和3.0%。

日立運輸系統跌4.7%，SG控股跌1.3%。媒體報導兩家公司將取消資本聯盟。

(時報資訊)