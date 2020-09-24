曾男不滿曾遭員警開單，竟用水泥漆丟擲警車，涉犯毀損公務員執掌上掌管物品。（民眾提供／李文正台北傳真）

北市曾姓男子2年前，將腳踏車支架丟入捷運軌道，造成列車集電器受損，遭一審法官重判3年半，他因而心生不滿，將滿腔怒氣發洩在警察身上，今年7月連續5次，朝分局門口巡邏車潑灑穢物，員警不堪其擾將他再次送辦，士林地檢署偵結，依妨害公務罪提起公訴。

45歲曾男有反社會人格障礙，除了將腳踏車切成3段，將殘骸丟棄在列車軌道，影響搭乘捷運的民眾的安全，案經士林地院以妨害舟車行駛安全罪，去年12月重判曾男3年6月有期徒刑，曾男尚未入監服刑。

但曾男不滿社會的情緒並沒有因此收斂，見員警巡邏，他就會仰天大吼，長安派出所轄內的頭痛人物，今年7月起，每隔2到4天，將持裝有排泄物的塑膠袋，朝分局門口的巡邏車丟擲，塑膠袋破裂，排泄物就留在引擎蓋上，之後更變本加厲，丟擲水泥漆，警車門上沾滿白色油漆。

員警雖將車輛送洗，但剛洗好又被潑屎，7月19日上午曾又來發洩不滿，員警忍無可忍直接將人帶進警局送辦，檢察官認為，曾男涉犯毀損公務員職務上掌管物品，依法提起公訴。

(中時 )