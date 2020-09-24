三星（Samsung）今日在台正式發表Galaxy S20 FE 5G手機，殺入2萬出頭的價格帶，新機預計綁約（NT$1399）之後，手機有機會落在萬元以下，對消費者來說入門門檻親民不少。而面對今年三星在智慧型手機上與2019年不一樣的佈局，三星也特別公開分享了往後的規劃，星粉一定要注意啊！

針對2019年三星在全球除了Galaxy S10、Note10系列外，也發表了S10 Lite以及Note10 Lite機種，最終在台選擇推出了Note10 Lite，而沒有在台推出S10 Lite。對此，三星行動與資訊事業部副總經理 陳啟蒙指出，目前已可確認今年之後不會有再推出Note20 Lite這類機種的可能性，但至於Note產品線未的規劃，需要等更確認2021年的整體計畫後才會對外清楚溝通。

三星今日在台發表Galaxy S20 FE 5G手機。(黃慧雯攝)

而Galaxy S20 FE 5G相對於2019年的Galaxy S19 Lite，雖然也是定位為輕旗艦，但是更是三星收集了Galaxy S20系列上市後，Z世代消費者對於產品的回饋而量身打造的產品，在相機、螢幕、機身顏色、電量等4大方面提供了更符合消費者的需求。陳啟蒙指出，目前雖無法確認FE是否會有常規更新（例如一年推出一版）的計畫，但是Galaxy S20 FE所鎖定的2萬元～3萬元左右的價位帶，三星將會持續推出全新的產品；此外，這款產品也是鎖定Z世代需求而打造的產品，未來針對此一族群，三星也會持續推出更合適他們的產品。

針對品牌在台灣的佈局，三星則是再度說明未來會主要針對2萬元以上的市場更多投注資源。陳啟蒙表示，事實上中低階手機市場打的就是價格戰，降價就會有效果；但是購買2萬元以上手機的消費族群來說，更看重品牌形象、服務等層面，而這也是三星近年來持續加強的部份，未來也會持續鎖定此市場來努力。目前三星內部銷量占比來說，2萬元以上的銷量比不到20％，但期待在Galaxy S20 FE 5G推出之後，能站穩20%，並且持續往更高比例邁進。換句話說，鎖定高階市場，並且盡力提升營收，是三星目前專注努力的方向，從他們今年在台陸續推出了Galaxy Z Flip 、Galaxy Z Flip 5G、Galaxy Z Fold 2以及Z Fold 2 Thom Brown限定版來看，佈局奢華旗艦市場的決心與策略相當明顯。

(科技)