部立苗醫附設北苗市場日照中心安排「創意中秋小旅行」活動，陪同長者提前歡慶中秋佳節。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

部立苗醫附設北苗市場日照中心24日提前歡慶中秋佳節，規畫「創意中秋小旅行」，安排長者至日照中心附近的Tommy café(糖迷咖啡館)，輕鬆愉快享受下午茶，拍下專屬「網美照」留念。

北苗市場日照中心的長者們在Tommy café熱情活潑的工作人員陪伴、引導下，拍攝專屬於長者各自獨特的網爺、網嬤照，並悠閒享用咖啡館的下午茶。

Tommy café為友善高齡長者，特別設計軟質綜合水果、減糖甜點餅乾和水果茶，讓長者們有個輕鬆愉快的午後時光。在北苗市場日照中心與Tommy café跨域合作下，連結社區資源關懷長輩，讓他們留下美好的生命紀錄。

衛生福利部苗栗醫院院長李明輝表示，長者容易因年老、退化、造成家人困擾等而產生焦慮，且要帶長者外出遊玩著實不容易，日照中心期望透過「創意中秋小旅行」活動，協助長輩重拾生活樂趣，生活即是復能，跨越身體功能的障礙，重啟不同人生階段所賦予的不同生命意義。

李明輝感謝日照中心同仁的用心付出，以及Tommy café友善支持與配合，藉此活動提供收托長者生活實質上的支持與照顧。

(中時 )