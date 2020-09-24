台中購物節最大獎千萬小豪宅日前已抽出，市議員張耀中24日抨擊說，台灣大道沿線公車站體卻還在大肆廣告，部分站體還有企業贊助等廣告露出；經發局廣告貼在交通局站體上，過廣告期間還要繼續付費嗎？市府經發局表示，贊助企業廣告將按照規定期限到後拆除，將監督未來執行情形。

張耀中指出，台中購物節8月底購物節已告一段落，市府卻放任大型廣告在街頭露出近月，凸顯行政效率不彰外；部分企業贊助公車站體廣告，是上市櫃建設公司主打黃金建案，應隨著活動期間落幕廣告應該撤離，避免讓人誤以為市府為特定建案宣傳作嫁。

張耀中說，台中購物節2個月活動期間，按照市場常規，廣告就應隨著活動結束下架，市府此舉拖延讓贊助廣告繼續刊出，顯示行政效率低落；他呼籲市府應儘速處理，購物節既然活動已落幕，就應該還給台灣大道沿線公車站體原本的素白樣貌。

經發局表示，台灣大道沿線公車站體宣傳廣告，因製作成本較高，市府於贊助企業合作之初，即將宣傳期延長至9月底，公私協力形塑台中活動歡樂意象；所有贊助企業廣告將按照市府規定於期限到後拆除，經發局也將監督未來執行情形。

經發局強調，「2020台中購物節」由市府團隊積極結合公營事業及民間單位資源，不僅提升購物節活動品質、達成節省市府公帑支出、提升城市形象及企業公益形象三贏，更創造90億元消費金額，疫情期間有效促進經濟發展，成為公私協力合作典範。

(中時 )