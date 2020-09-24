網友貼出在好市多買的國嫩肩里肌牛肉。(圖擷取自臉書社團Costco好市多商品經驗老實說)

網友切開在好市多買的牛肉後，油花分布均勻讓許多網友驚呼，這塊油花真的太強大。(圖擷取自臉書社團Costco好市多商品經驗老實說)

許多人在挑選食材時會害怕踩雷，於是會用手去觸摸來決定是否要購買。但今(24)日就有一位內行人分享，自己在好市多用肉眼挑了一塊牛肉，回家切開後油花分布均勻，堪稱完美，讓其他網友看了紛喊，「這油花也太強大了吧！」

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上分享，自己在好市多購買了一塊美國嫩肩里肌牛肉，更說自己很常看到許多婆媽，「選肉的時候用戳、捏的方式挑選，我以為用看的就可以了。」

接著他接連貼出好幾張開箱照片，只見牛肉油花分布均勻，看光看照片就讓人胃口大開，讓不少網友驚呼，「這塊100分，請問收徒弟嗎？」、「你這塊的油花太美了」、「連我不吃牛都覺得這油花好美噢！」另外也有網友表示，因為這塊肉等級高，「Prime的正常發揮」、「Prime的當然啊！精選的就真的是賭一把了。」

此外，針對原PO提到，用手戳來判斷牛肉的筋膜，就有專業網友以自己修了幾百條板腱的經驗來說，「其實摸的出來，在低溫下油脂跟肉的軟硬度有差，通常軟趴趴的油脂會比較少。」但他也直言，一般人應該感覺不出來。

(中時新聞網)