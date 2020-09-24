睽違7年，連鎖速食品牌漢堡王重返府城台南，本月1日在成功路展店，開幕當天推出「巧克力華堡」，呼應當地人口味，成功打響第一砲。漢堡王再接再厲，下月1日將推出「買漢堡送糖包」，結果活動因有嘲諷台南人愛吃甜的意味，惹怒在地人。

漢堡王再度回到台南，開幕日獨家販售巧克力華堡，在漢堡裡添加巧克力醬，當天狂賣506份，甚至賣到原料缺貨，引起網友熱烈討論。

在網路推波助瀾下，漢堡王預計10月1日至4日，再推出「台南限定．加糖自己來」活動，所有漢堡都會附贈砂糖糖包，讓民眾依個人喜好食用，售完為止。

結果有些人認為漢堡王玩得太超過，根本在嘲諷台南人愛吃甜，揚言抵制。網友表示，「第一次推巧克力還算創意，第二次就針對了」、「同一種梗再來一次就不好笑」；連台北人躺著也中槍，「台北可以加鹽、台北限定」。

不過也有網友輕鬆看待，畢竟台南人愛吃甜全國皆知，連市長黃偉哲都自稱「全糖市長」，覺得不用跟漢堡王計較。根據《聯合新聞網》報導，漢堡王回應，只是宣傳手法，體貼消費者口味，大家別想太多。

(中時新聞網)