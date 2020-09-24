苑裡鎮鎮徽公開徵選活動，吸引43件優秀作品參賽，經評審小組選出5件入圍作品，9月24日起辦理網路票選。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡鎮鎮徽公開徵選活動，吸引43件優秀作品參賽，經評審小組選出5件入圍作品，9月24日起辦理網路票選。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮公所舉辦鎮徽公開徵選活動，吸引43件優秀作品參賽，經評審小組選出5件入圍作品，24日起辦理網路投票，鎮長劉秋東表示，苑裡鎮沒有正式公告的鎮徽，為了凸顯苑裡精神象徵，今年辦理鎮徽徵選活動，入圍作品經票選第一，將正式公告為苑裡鎮徽，未來充分使用。

苗栗縣非各鄉鎮市都有自己的徽章，而鄉鎮市徽章設計也各具巧思，例如後龍鎮就以大大的「龍」字凸顯霸氣隆重，西湖鄉則融入鄉內特色，並普遍設於鄉內路燈桿，看到鄉徽就知道走進西湖，其餘如頭份、竹南、苗栗市，皆以鄉鎮名稱為元素，簡單大方，不失設計感。

苑裡鎮長劉秋東表示，之前沒有正式公告的鎮徽，避免在坊間有多重樣貌，希望皆由公開徵選給鎮內美術班學子舞台，也能吸引優秀人才發揮創意，設計出能彰顯苑裡精神的徽章，經網路票選後，獲勝的鎮徽將由公所申請專利，未來用於鎮內活動或印刷製品等。

苑裡鎮公所表示，鎮徽徵選活動參賽者不限苑裡人，因此提供苑裡的地理位置、歷史沿革、行政區畫、居民組成、鎮的精神與特有文化等資料，作為設計參考，苑裡於2019年榮獲經典小鎮網路票選第一名，期盼鎮徽融入地方特色，成為苑裡的精神象徵。

劉秋東表示，徵選活動18日截止收件，共吸引43件優秀作品參賽，由國立苑裡高中、縣立苑裡高中美術老師及地方人士共同評選，依據整體視覺、創意表現、主題特色、色彩應用進行評分，選出5件入圍作品，9月24日至29日開放網路投票，第一名可獲得1萬2000元獎金及獎狀。詳情可搜尋「苑裡鎮公所」網站。

(中時 )