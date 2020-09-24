寫真偶像倉持由香擁有傲人美尻及D罩杯火辣身材，一出道就火速累積一票粉絲力挺，二月底才與《快打旋風》界知名選手阿井慶太結婚，正式升格為人妻，不過並未因此停止在推特大曬火辣照片，近來分享穿圍裙露出半邊Ｄ罩杯的性感照，立刻引起網友討論。

倉持由香擁有「尻職人」封號，近來在推特曬出為《週刊SPA》拍攝以「裸體圍裙」為主題的寫真集，只見她外面雖穿著圍裙，但裡頭卻是一絲不掛，而一個側身傲人的渾圓Ｄ胸側露，擔憂不小心走光的她，還刻意用手遮住重點部位，此外背部更是整個裸空，火辣程度遊走在尺度邊緣，讓網友看了直噴鼻血，更讓人充滿無限遐想。

對此倉持由香表示這系列寫真是日本《週刊SPA》的攝影主題，呼應粉絲可以多多支持，另外這系列寫真公開後，雖然她已經升格為人妻，尺度卻不因此受到侷限，呈現出來的風格也更顯得性感與美麗。

對此網友也紛紛留言：「這種尺度根本就是人妻的誘惑」、「嫩白的肌膚根本就是吹彈可破」、「從後面看真的情色了」。

(中時新聞網)