中央宣布2年內補助全台國中小學校安裝冷氣，嘉義市超前布署於今年全市國中小已裝冷氣及改善電力系統，但議員鄭光宏指出3家市立幼兒園使用老舊冷氣，且屢有跳電情形，未受惠於新政策，市府教育處表示，將爭取中央補助改善幼兒園教學設備。

鄭光宏說，有家長投訴幸福幼兒園經常跳電，他勘查幸福、吳鳳、復國等3家市立幼兒園發現，幼兒園增加班級，但電力系統沒有改善、升級，導致幸福幼兒園新增4班，9月開學後三番兩次跳電，目前已更換加大無熔絲斷路器因應。

秋老虎發威飆高溫，嘉義市立幼兒園小朋友飆汗。（嘉義市議員鄭光宏服務處提供）

幼兒園辦公室飆高溫。（嘉義市議員鄭光宏服務處提供）

鄭光宏說，吳鳳使用近20年的老舊冷氣，開了不冷又耗電，若壞掉還得花錢維修，索性少開冷氣，也減少電力系統負荷量，幼兒園辦公室高溫33至35度還捨不得開冷氣，甚至沒有冷氣。

嘉義市議員鄭光宏走訪市立幼兒園的教學環境。（嘉義市議員鄭光宏服務處提供）

鄭光宏說，公幼每3年向中央爭取教學設備經費裝冷氣，市府因而未補助，但3年申請1次，且近年來中央著重於補助兒童遊樂設施安檢，經費有排擠效應，造成2年空窗期，幼兒園的電力系統安全及空氣品質堪憂，希望市府逐年編列預算改善公幼的設備，中央、地方無縫接軌。

市府教育處表示，先前未接獲公幼跳電訊息，經向園方了解，是用電負載高造成跳電，已請廠商更換無熔絲開關，主機已無跳電情形，將積極向中央爭取相關經費改善。

教育處長林立生表示，全市國中小都已完成電力系統改善工程，並配合用電量增加申請變更契約容量後，各校冷氣已正常使用，此外，利用這次中央盤點電力系統的時機，各校須補強的項目將爭取經費補助。

(中時 )