「花園柑仔舖」復刻80年代台灣古早味零食，入住房客可自行挑選免費品嘗。（台北花園大酒店提供）

「溫馨家庭房」。（台北花園大酒店提供）

國旅商機持續至秋冬，多家飯店業者趁著ITF台北國際旅展前推住房優惠。天成飯店集團旗下的台北天成大飯店、台北花園大酒店提供旅客優惠住房專案，台北天成大飯店即起至10月底前推出「官網限定1979三天兩夜平日住房專案」，2人成行平日入住精緻雙人房或精緻雙床房（不含早餐）3天2夜僅1979元起；台北花園大酒店即起至12月20日推出「逛西門保證停車位住宿專案」，精緻客房（含早餐）平日入住優惠價2299元，而假日入住則2599元，預定住宿保證停車位。

10月中秋雙十連假，前往大台北區看展、觀光的旅遊人潮預計將暴增，也有些不習慣擁擠人潮的民眾安排平日休假來玩。台北天成大飯店座落於捷運台北車站M3出口旁，擁有五鐵共構的交通優勢，為國內外旅客的住宿選擇、聚餐場所，業者透露「官網限定1979三天兩夜平日住房專案」，是針對2人成行3天2夜走深度旅遊的散客，於周日至周四入住、安排精緻雙人房或精緻雙床房，其優惠價1979元起（不含早餐），搭配安心旅遊補助再折1000元，等於每人每晚最低只要295元起，加購早餐再享買1送1（每客450元起）。

後疫情時代自駕行的遊客變多，國旅熱潮常發生旅客抱怨住宿的飯店停車場太少，停車位產生的困擾也影響旅遊興致。台北花園大酒店表示，推出「逛西門保證停車位住宿專案」，旅客平日入住精緻客房優惠價每晚2299元（含饗聚廚房自助式早餐），假日入住則每晚房價2599元，預定住宿保證停車位。於9月底前使用安心旅遊補助每房抵1000元後，2人同行每人每晚僅650元。此外，房客免費享用自助零食區「花園柑仔舖」，柑仔舖走懷舊復古風，復刻80年代台灣古早味零食，口笛糖、梅子棒棒糖、鑽戒糖、麵茶粉…等近50款，入住時自行挑選免費品嘗。

(中時 )