瑞典科技企業Micro Systemation AB（簡稱MSAB），在美國政府於7月中取消香港特殊貿易地位後，決定撤出香港市場。美國政府此前因香港實施港版國安法，決定取消香港特殊地位。

香港經濟日報報導援引外電消息，MSAB副行政總裁Mike Dickinson透過電子郵件指出，公司不會再向香港警方或其他香港政府部門提供解決方案，即讀取涉案人士手機資料的服務。Mike Dickinson並表示，美國的命令影響公司在美國的法律實體與業務。MSAB於2020年初已因為出口管制而撤出中國市場。

Mike Dickinson指出，在評估出口管制對公司在該地區經營業務的相關影響後，決定停止香港及中國所有業務營運。

MSAB自2013年起，因在中國市場提供「資料讀取產品」（data extraction product）而獲得大量訂單。根據法庭訴訟資料顯示，香港警方於2019年也透過MSAB的技術，破解並取得前香港眾志祕書長黃之鋒的電話資料。

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