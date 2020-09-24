國際美元續強，外資展開大逃殺，台股狂跌逾300點，新台幣開高後迅速走低，午後跌勢加大，一舉貶回29.3元價位，央行趁勢加踹「半角」，終場收在29.318元兌1美元，貶值1.02角，創逾半年單日最大跌幅，且已連續四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量15.12億美元，創逾半年單日最大量。

外匯交易員指出，在美股領跌下，主要股市一片綠油油，台股連失三關來到12,264點，外資狂賣436億元並匯出資金，午後匯出力道進一步加大，估計至少逾10億美元，新台幣快速走跌。但出口商盼到難得的貶值，月底加季底將至的拋匯需求，當然全部出籠搶著賣，壓抑不少貶幅，使得升幅縮小，尾盤老大（央行）「趁你虛、要你命」，作價助貶，收復29.318元價位。

外匯交易員認為，匯市真的是難以預測，由於市場一片看衰美元，結果是說反轉就反轉，使得先前出口商失望性含淚大量拋匯，現在真的是心在淌血。但中長期美元續強看法未變下，新台幣短線儘管回貶明顯，卻仍不排除隨時重返升勢。

(工商 )