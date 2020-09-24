9m88日前宣布11月將於Legacy「都市女聲」開唱，她將演唱會取名為《9m88與她的時間》，並解析：「我很在意時間，常在想時間對我的意義。音樂也在我生命時間中佔據很長的時間，音樂就是進行中的時間。」今年金曲及金音獎入圍名單中最亮眼的名字之一就是9m88，憑首張個人創作專輯《平庸之上》，交出入圍金曲獎三項、金音獎四項的亮眼成績，除了擁有超高人氣實力也備受音樂圈肯定，而最想拿到的獎項，9m88透露是一生只有一次機會的新人獎，至於典禮當天會做什麼準備？她俏皮表示：「我會準備口罩！」除了身為金曲獎入圍者，9m88也將擔任表演嘉賓，和去年拿下「最佳新人獎」的ØZI合體演出，9m88覺得興奮又期待：「和朋友一起演出很開心，相信一定會很好玩！」

首次參加都市女聲系列的9m88認為：「都市女聲就是誠實的唱出自己內心的她。」對於演唱會內容的安排，她搶先給粉絲們一點提示：「歌單會是我的音樂配上一些我喜歡的女性音樂人的音樂，至於驚喜……一定會有！但說出來就不是驚喜了。」熱愛嘗試各種不同挑戰的她，就算在上半年疫情期間也馬不停蹄，除了積極參與多場線上音樂會，更跨足電影圈參與電影《我沒有談的那場戀愛》的拍攝，且近期推出自己的Podcast節目《9m8lah8lah》，在網路上也擁有廣大的話題討論。9m88《9m88與她的時間》演唱會台北、台中、高雄場門票25日同步開賣，iNDIEVOX售票網與全台7-11 ibon機台皆可購票。

9m88首登Legacy「都市女聲」開唱。（Legacy Taipei 提供）

(中時 )