蔡政府以行政命令方式開放瘦肉精美豬、牛，原先全案僅會送立院備查，引來國民黨抨擊。對此，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱今天表示，民進黨團本來就打算開大門、走大路，準備提案「備查改審查」，既然這項政策符合國家利益，相信真理會愈辯愈明，「不怕你審，就怕你放著不審！」

鍾佳濱指出，近日民進黨內部開會時，包括黨團總召柯建銘都說，民進黨不用等國民黨提案「備查改審查」，民進黨團早有準備做這樣的提案，把相關的行政命令從「備查案」改成「審查案」，好讓立法院在新會期能好好討論這項重大議題。

鍾佳濱進一步說，目前行政院長蘇貞昌已在立院完成萊豬政策的專案報告，在野黨也完成質詢；接下來，由行政機關擬定的行政命令送至立院後，立院將依照立委職權行使法，提案將備查改審查，「我們的態度就是就事論事、該審就審、該問就問。」

「開大門、走大路，任何理性討論他們都很歡迎。」鍾佳濱說，希望各政黨都能有這樣的態度，就像日前蘇貞昌到立院進行施政總質詢，「不怕你問，就怕你不問；不怕你審，就怕你放著不審！」

至於民進黨同意將備查改審查，是否是因顧慮到社會的反彈？鍾佳濱說，就目前來看，主要都是在野黨在鼓吹質疑，社會上並沒有太明顯的反對。但無論如何，很多行政命令到了立院，只要在野黨有強烈的質疑，公開審查又何妨？

鍾佳濱強調，真理是愈辯愈明，就怕不辯不明，更怕占領主席台後又不講話，不願意就事論事。他也向國民黨喊話說，民進黨就是認為開放政策符合台灣國家利益、照顧民眾需求，才會希望有更完整的公共討論，「議事杯葛如果不是為了促進討論，而是妨礙意見的呈現，那這樣就不符人民期待。」

(中時 )