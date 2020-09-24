時間過得真快，不知不覺「玩具總動員」已經上映25週年了！迪士尼為了慶祝，和日本九州鐵路公司合作推出「GO! WAKU WAKU ADVENTURE with PIXAR」新幹線彩繪列車；車箱內外皆以皮克斯經典圖案作設計，列車從現在開始，會一路行駛到2021年5月。

◆ 圖片來源：GO! WAKU WAKU ADVENTURE with PIXAR 官方網站

◆ 圖片來源：GO! WAKU WAKU ADVENTURE with PIXAR 官方網站

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預計在2021年5月結束的「皮克斯彩繪新幹線」，以時速260公里奔馳在九州上，運行範圍會橫跨博多、熊本、鹿兒島中央；車廂內，四處可以看到胡迪、巴斯光年、毛怪、閃電麥坤等等大家熟悉的角色，這對喜愛皮克斯的粉絲來說，能被滿滿的皮克斯包圍，實在令人興奮。

皮克斯彩繪新幹線行經停靠車站，也會根據人物的代表性作為為車站迎賓的主視覺。若是明年疫情能稍稍減緩，這必定是要踩點的地方。

◆ 圖片來源：GO! WAKU WAKU ADVENTURE with PIXAR 官方網站

》停靠車站與主題

博多車站：玩具總動員

佐賀車站：天外奇蹟

長崎車站：海底總動員

熊本車站：汽車總動員

大分車站：超人特攻隊

宮崎車站：瓦力

鹿兒島車站：怪獸電力公司

(中時新聞網)