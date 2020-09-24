隨著中鋼(2002)先調漲10月和第四季內銷盤價，中鋼集團中鴻(2014)最新開出的10月盤價，也再度全面調漲內外銷價格，為連續第四個月全面漲價，且內銷產品每噸大漲1000元，高於原先市場預期。

中鴻最新盤價出爐，內銷部分，熱軋、冷軋及熱鍍鋅價格，每公噸均上漲1000元，漲幅高於原本市場預期的700元。外銷同步開高盤，每公噸漲25-30美元；此次內外銷均開高盤，為連續第四個月全面調漲，顯示鋼市下半年逐步復甦，拉動產品價格。

中鴻本次續開高盤，除了近來歐美鋼市量價俱揚，亞洲鋼價續穩升，加上中美歐等汽車業加速復甦及傳統旺季效應帶動；國內市場方面，目前下游需求回溫，預期第四季鋼材需求將再添成長動能。

下半年鋼市走出谷底，從第三季報價來看，中鴻7月盤價止跌回升，內銷熱冷軋等產品調升500-800元，外銷也開漲，依地區和產品別每公噸調漲20-30美元。中鴻8月內銷、外銷盤價續開高，其中內銷部分，熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅，每公噸調漲300-500元，外銷價格每公噸調漲20-25美元。9月內銷、外銷盤價也再開高，內銷部分，熱軋、冷軋及熱鍍鋅價格，每公噸均上漲700元，外銷同步開高，依產品及地區分別漲30-40美元。

中鴻本季盤價逐月調升，內外銷均漲，有利於第三季營運改善，可望挑戰單季轉虧為盈。

今日剛開出的10月盤價，再度上漲且內銷漲價金額擴大至每噸漲1000元，加上鋼市需求看增，鋼價續看穩，有利於中鴻第四季本業獲利優於第三季，全年可望損平甚至挑戰小賺。

(時報資訊)