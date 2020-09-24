美國遲遲盼不到新一輪振興方案，以及新冠肺炎疫情捲土重來加劇對全球復甦放緩的擔憂，在全球風險資產遭到拋售下，周四歐洲股市跌至近3個月新低。

目前泛歐STOXX 600指數下挫1.0%，觸及6月26日以來最低點。休閒旅遊股下挫2%，在所有類股中表現最為疲弱，並拖累大盤走低。

此外，英國FTSE 100指數跌0.64%，德國DAX指數跌0.39%，法國CAC 40指數跌0.44%，義大利FTSE MIB指數跌0.21%。

隨著歐洲的確診激增，新冠肺炎疫情的情勢發展持續打壓投資人信心。BBC報導，過去一天，英國的單日確診數已經暴增25%。周三英國報告6,178起新增病例，較周二增加1,252人。此外，德國外交部長Heiko Maas與經濟部長Peter Altmaier因其密切接觸者確診感染新冠狀病毒，現在已經採取隔離措施。

(時報資訊)