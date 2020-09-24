大湖打造金針花廊道 預計明年初完工

大湖鄉公所利用靜湖村社寮角大橋旁防汛道路駁坎設置金針花廊道，一期工程完工，黃澄澄的金針花陸續綻放、採收。（巫靜婷攝）

大湖鄉打造新景點金針花廊道，經縣議員爭取，縣府文觀局目前也在周邊施作休憩設施，盼提升整體休憩品質。（巫靜婷攝）

大湖鄉打造新景點金針花廊道，未來大量生產，採收後的金針花可開放民眾認購，收入全數捐助靜湖社區共餐基金。（巫靜婷攝）

水土保持局在苗栗縣大湖鄉靜湖村社寮角大橋旁設置防汛道路，但駁坎一側因為沒有水泥鋪面，雜草叢生還長出樹木，引來鳥類棲息覓食，周邊草莓園深受其害，鄉公所因此提案整理閒置的駁坎空間，打造長約1公里的金針花廊道，花期不僅能接上大湖觀光淡季，金針花還可開放認購做公益。

大湖鄉靜湖村社寮角大橋旁，原是水保局設置防汛道路，但駁坎一側沒有水泥鋪面，雜草叢生還長出樹木，引來鳥類棲息、覓食，附近有草莓園，鳥會吃莓果，令農戶很頭痛，鄉公所於是提案重新打造駁坎風貌，以金針花為主題建置廊道，經過2年多來努力，第一期工程完工，金針花已陸續綻放、採收。

大湖鄉長胡娘妹指出，金針花廊道分為3期工程，獲得水保局、縣府補助支持，經縣議員徐欽鴻積極爭取，目前除了廊道第二期工程已發包施作，文觀局也在廊道周邊設置休憩設施，防汛道路傍晚常有民眾走路運動，預計明年初廊道工程全數完工，以農產推動觀光，可提升整體休憩品質。

胡娘妹力推金針花廊道，在工程初期就與社區民眾一起割草、整理場地，如今終於盼得花開，她說，金針花期不僅能接上大湖觀光淡季，也能實現她的競選政見，未來金針花若大量生產，採收後可讓民眾認購，賺取所得全數交由靜湖社區長照共餐基金使用，兼具觀光效益與社會公益。

(中時 )