吉卜力工作室釋出400張作品劇照，意外引起大眾改圖風潮。如台北植物園就選用不同劇照，解析畫面中的植物。(摘自台北植物園臉書)

吉卜力工作室釋出400張劇照，意外引起社群平台改圖熱潮，人人都能針對劇中情節或角色個性延伸，為他們配上逗趣幽默的獨白。著有《大家來談宮崎駿》的作家游珮芸表示，吉卜力作品在台灣如此風行，電視強力播送是一大因素，「即使吉卜力動畫幾乎沒有續集，每人長大仍對每個角色都非常熟悉。」

游珮芸表示，孩童同樣具有審美能力，吉卜力出產的動畫作工精細，畫風優美，讓每人從小就對動畫作品有深刻的印象。以吉卜力創辦人之一、動畫導演宮崎駿的作品來說，多能兼具通俗性與象徵思想，小朋友愛看故事，能從動畫情節中快速融入，而當小朋友長大了，也仍可回頭再看見動畫隱含的寓意。

宮崎駿也可說是吉卜力工作室的靈魂人物。游珮芸表示，她曾在2008年做過調查，全台灣每人幾乎都聽過宮崎駿的名字，雖同為創辦人之一的已故動畫導演高畑勳也有許多如《螢火蟲之墓》的優秀作品，但她也不乏遇過他人將高畑勳作品誤認為是宮崎駿創作的狀況，顯見宮崎駿發揮的品牌現象，讓他成為吉卜力的招牌人物。

游珮芸表示，由宮崎駿兼具編劇與導演兩職的《神隱少女》，曾獲得柏林影展金熊獎，對動畫片歷史來說意義非凡，評審團終於認定動畫片展露的藝術性與電影相同。對不少動畫達人來說，看過宮崎駿、吉卜力的作品都可說是最基本的。而吉卜力此回釋出的作品劇照，也包含《神隱少女》。

吉卜力創辦人之一、電影製作人鈴木敏夫18號於吉卜力官網指出，本月起將釋出400張吉卜力最新期的8部作品劇照，希望大眾能在合理的常識範圍內使用。除《神隱少女》外，《回憶中的瑪妮》、《輝耀姬物語》、《風起》、《來自紅花？》、《借物少女艾莉緹》、《崖上的波妞》及《地海戰記》也釋出作品劇照。

沒想到此舉卻意外引來日本網友率先於推特上發起辦「第一屆吉卜力大喜利比賽」，他們發揮創意，將每位角色配上不同旁白，翻轉原有故事氛圍。這股風潮也立即延燒至台灣，不管是政治人物、藝人、品牌皆利用吉卜力劇照作為社群貼文新賣點，成為近日熱門話題之一。

(中時 )