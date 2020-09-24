峨眉鄉十二寮橋是通過十二休閒農業區等景點的重要通道，檢測證實是耐震度有疑慮的危橋，縣長楊文科24日在峨眉鄉地方座談會中，請工務處與公所研議整建計畫，共同爭取改建經費，讓居民及觀光客通行更安全。

峨眉鄉長王增忠說，觀光局統計資料，獅頭山與十二寮休閒農業區周邊觀光遊客，每年約有600至700萬人次，每到假日進入峨眉的遊客和車輛眾多。

王增忠指十二寮橋是進入十二寮休閒農業區的重要橋梁，該橋年久失修，經專業技師檢測認定屬於危橋，首先發現支撐墊損壞，影響橋梁整體結構穩定性，車輛載重若使橋面板移動振動，恐有落橋風險。

其次，十二寮橋在大埔水庫下游，橋墩裸露嚴重，遇洩洪情況恐達危橋等級疑慮，再則是耐震初步評估顯示，橋樑耐震能力確有疑慮。

十二寮橋除檢測是危橋外，橋面寬度僅4.9公尺，單向會車不易，鄉公所計畫改建為雙向車道，並設兩側人行空間，預估工程經費7846萬4餘元，並期改建後成為峨眉另一個地標。

工務處長林鶴斯表示，十二寮橋確實有安全顧慮，工程經費建議先尋求中央固定的相關補助計畫，以減少地方配合款負擔，或由鄉公所專案提報，縣府協助爭取相關部分補助經費。

(中時 )