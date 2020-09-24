女星嚴立婷2010年嫁給職籃選手張智峰，婚後第二年生下兒子Wilson，之後又歷經5年嘗試、3次流產後，終於又給兒子添了妹妹Tammy，夫妻倆圓夢擁有4口之家，而這些年她以家庭為主，但仍經常在社群分享生活點滴，生活比專心當藝人時還忙碌。

嚴立婷結婚生子後，當二寶媽的時間比當明星多，但看她社群po文可以發現，她仍很注重外型保養，如今38歲看起來卻很年輕，之前被校警誤認是女大生，兒子聽了卻不意外，表示：「因問放眼望去沒有一個比妳漂亮的人啊」，讓她心花開，對自己的凍齡術感到相當滿意。

但曾經自豪的「女星包袱」，如今都丟光光，嚴立婷昨晚(9/23)在臉書po出一張生活照，照片中她大翻白眼，瀏海上竟裝著一個大髮捲，燈光相當昏暗，推測是在車上拍的，雖然膚質仍然緊緻白皙，但這樣的造型，確實毫無正妹氣場。

嚴立婷揭露了事情原委：「我剛剛居然這樣下車要去7-11買東西.....我一世英名啊」，糗得想鑽地洞，覺得形象超崩壞，忍不住連三聲哭喊：「拜託沒有人認出我」，有人看了笑虧：「7-11員工會以為妳要去收房租」，但也有粉絲安慰，表示現在很多年輕妹子也都貼著髮捲出門，隨處可見很平常，「妳不會是第一個也不會是最後一個」。

(中時新聞網)