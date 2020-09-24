麻豆新樓醫院24日邀請蒙納米豎琴樂團舉辦豎琴演奏會，護理之家的住民及其親屬也一同欣賞。（麻豆新樓醫院提供／劉秀芬台南傳真）

麻豆新樓醫院24日邀請蒙納米豎琴樂團舉辦豎琴演奏會，護理之家的住民及其親屬也一同欣賞。（麻豆新樓醫院提供／劉秀芬台南傳真）

中秋時節將至，麻豆新樓醫院24日邀請蒙納米豎琴樂團於宋伊利莎白禮拜堂舉辦豎琴演奏會，護理之家的住民及其親屬也一同欣賞，在優美燈光氣氛下感受音樂之美，達到舒壓效果。

豎琴自古人類在歷史上一直被用為「舒解與安逸」的象徵，亦作為減輕壓力的一種方式，麻豆新樓醫院因此辦理豎琴演奏會，除了讓全院員工能藉此活動達到舒壓效果外，同時也邀請護理之家的住民及其親屬一同參與這個音樂會。

蒙納米豎琴樂團是台南在地優質樂團，團名「蒙納米」直譯自法語「Mon Amis」（我的好朋友），並刻意誤讀「Mon Amis」法語單複數，用意在期許多「許多人」能在一場音樂會中達到「合一的共融」，希望透過音樂為媒介，向大眾分享音樂的美好。

參加音樂會的住民興奮握著演奏老師的手說，第一次看到這麼大台的琴，非常開心。會中也安排長者體驗撥動琴絃，長輩們也覺得非常新奇。

麻豆新樓醫院院長劉啓擧表示，疫情至今雖較穩定，但能仍未結束，此活動不僅讓平時在前線工作的醫護人員們能感受音樂魔力、舒緩壓力、平衡身心，活動也讓住民及其親屬還有院內同仁齊聚一堂，提前感受中秋團圓的感覺。

(中時 )