中職今年上半季爆發「彈力球」風波，各隊打擊率、全壘打數屢破歷年新高，中職還因此在下半季更換用球，今日召開領隊會議，決定明年比賽用球恢復係數要再降，中間值取0.550，比下半季中間值0.560再更低。

中職用球恢復係數（COR）規定在0.540~0.580，不過上半季2次檢測分別在0.574及0.571，數值偏高引發爭議，下半季全面更換用球，設定建議值0.550~0.570，中間值0.560，下半季用球檢測結果為0.563

聯盟副秘書長王惠民表示，「明年中間值會從0.560降到0.550，理規定係數及建議係數理論上也要跟著調降，不過由於與廠商有簽定合約，因此會再進行溝通。」

今年上半季4隊合計327轟，平均每場會出現2.72轟，下半季換球之後，目前進行3分之2，合計敲出165轟，平均一場出現1.98轟，數值明顯下降。明年恢復係數再降，預計今年「彈力球」情況不會再出現，投打會更平衡。

此外領隊會議中也有提議是否改用國際賽常出現的高縫線用球，目前尚未確定要換，不過會請廠商提供樣本，各隊會再討論是否採用。

(中時 )