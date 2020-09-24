外交部長吳釗燮公開宣布「目前不尋求與美建立全面外交關係」，國民黨政策會專員呂謦煒在臉書發文，大歎「民進黨政府不尋求臺美復交，覺青夢醒了嗎？」他呼籲民進黨政府就算不爭取與美國建交，至少要爭取美國國務院網站掛回中華民國的青天白日滿地紅國旗，與其他國家平起平坐，若美國國務院連網站調整都作不到，對臺灣的支持是否有基本誠意，很令人懷疑。

呂謦煒指出，立法院長游錫堃曾說，臺灣要努力促進臺美建交，這不是遙不可及，有志竟成。駐美代表蕭美琴將推特的頭銜自封為「大使」，民進黨立委陳亭妃曾說臺美建交邁進一大步。蘇貞昌面對美國眾議員呼籲臺美建交，曾說會樂意負擔國際責任。

然而，在國民黨立委林為洲呼籲美國若真要幫助臺灣，就應該「臺美復交」之後，外交部長吳釗燮卻說「目前不尋求與美建立全面外交關係」。看來民進黨真的就是要跟國民黨唱反調，不惜給過去民進黨「臺美關係史上最好」的說法潑了一桶冷水。然而，他認為吳釗燮做為中華民國的外交部長，這樣說並不妥當。

他說，中華民國是一個主權獨立的國家，作為中華民國的外交部長，當然應該尋求與全球各國建立全面外交關係。就算知道有難處，就算知道現實面，也不能先示弱。哪有一個主權獨立國家不尋求跟外國建交？

呂謦煒說，若吳釗燮或民進黨政府的執政方向就是中華民國不尋求與美國建交，那不就代表美國還是會顧慮中共？那麼所謂美國全面力挺臺灣、要加強中華民國的國家地位、甚至要幫忙我們參與WHO、重返聯合國等等說法，不就不攻自破了嗎？

結果，美國人畫了很多大餅，卻連自己能做得到的事情都不做。臺灣的覺青們，醒來了嗎？作夢作久了，還是要面對現實。一切理想或幻想，必須要奠基在基本面上。

呂謦煒指出，美國連跟中華民國建交、承認中華民國在臺灣的國家地位都作不到，全面靠向美國難道不危險嗎？美國有自己的國家利益，即使現在陸美貿易戰，也不願意全盤與大陸翻臉，跟中華民國復交，不就代表他們今天抬舉臺灣，明天就可以放棄臺灣？

呂謦煒強調，他呼籲民進黨政府，就算不爭取跟美國建交，至少要爭取美國國務院的網站，把中華民國的青天白日滿地紅國旗掛回去，與其他國家平起平坐。如果美國國務院連一個網站的調整都作不到，他們對臺灣的支持是否有基本誠意，我是很懷疑的。

(中時 )