這幾天網友最夯的莫過吉卜力工作室公開釋出400張動畫的劇照圖片，之後被網友發起「第1屆推特吉卜力大喜利大賽」，大家配上各種圖說，因可深刻觸動同族群的感受，常引人會心一笑，新竹市政府與各局處的小編們也拿來引用，成為宣傳行銷的利器。

「吉卜力工作室」近日釋出400張動畫劇照，包括《風起》、《借物少女艾莉緹》、《神隱少女》、《地海戰記 》、《崖上的波妞》…等讓所有動畫迷免費下載。

「第1屆推特吉卜力大喜利大賽」超夯，因圖文深刻觸動同族群人的感受，常引人會心一笑，新竹市政府與各局處的小編們也拿來引用，成為宣傳行銷的利器。（摘自臉書／陳育賢新竹傳真）

「第1屆推特吉卜力大喜利大賽」超夯，因圖文深刻觸動同族群人的感受，常引人會心一笑，新竹市政府與各局處的小編們也拿來引用，成為宣傳行銷的利器。（摘自臉書／陳育賢新竹傳真）

網友則是開始將經典的動畫劇照，發揮想像力依畫面配上日常會碰上的話語，或是工作上的委曲、生活上的不如意，不少旁白都能對上畫面，讓各自同溫層的網友看了因感同身受而不自覺大笑。

而新竹市政府近來也有不少局處長或小編就利用動畫劇照，配上自己工作上的狀況，由於吉卜力的話題正夯，反應與流量都相當不錯。

尤其竹市在10月要舉辦台灣設計展，工務處長吳堂安就在臉書推出「台灣設計展市府kuso篇」，希望大家在忙到暈頭轉向時，還是要保持輕鬆的心情。

「第1屆推特吉卜力大喜利大賽」超夯，因圖文深刻觸動同族群人的感受，常引人會心一笑，新竹市政府與各局處的小編們也拿來引用，成為宣傳行銷的利器。（摘自臉書／陳育賢新竹傳真）

「第1屆推特吉卜力大喜利大賽」超夯，因圖文深刻觸動同族群人的感受，常引人會心一笑，有網友也拿來介紹新竹特產「風」。（摘自臉書／陳育賢新竹傳真）

他首先先開玩笑的放上1張無臉男的照片，圖說則是問負責設計展的產發處長「力可，台灣設計展進度如何？」，接下來再還有巨嬰的生氣照問「都準備好了嗎」…、最後則是有大家（市府各局處）通力合作後「一切就緒，我們準備好了」，順勢也替新竹市的觀光作行銷，效果很好。

另也有新竹市在地網友向外地朋友介紹新竹的特色產物，包括最有名的「新竹風」，其就放上二郎劇照被問到，「你的鬆型哪個設計師剪的？二郎回說：南寮漁港吹的」，這樣的問答就讓不少新竹人不自覺會心一笑，因為新竹風的強大，是只有新竹人才了解的。

(中時 )