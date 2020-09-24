重型機車視同小客車，是政府開放重機上路以來，許多用路人都知道的規定。舉凡路權、轉彎、停車位等，重機騎士享受權利同時，也應善盡義務。一名重機車主在某大樓地下停車場，把愛車停進機車格，遭住戶向管委會反映，他雖把重機停回汽車格，卻自製海報反嗆鄰居，讓人傻眼。
有住戶看不下去，拍照投訴，指該社區機車格是住戶、管委會約定專用，但重機車主就算跟管委會講好，停在狹小機車格內，很明顯已超出格子，「一輛重機動輒幾十萬，萬一刮到它超出格子的車身，算誰的」。
重機車主事後雖將重機移回自己的汽車車格，卻也不忘貼出大海報，寫著「一車一格好美觀」，還反嗆「小酸酸們開心」，挑釁行為讓社區住戶大為不滿。
根據《道路交通管理處罰條例》第92條第6項及《道路交通標誌標線號誌設置規則》第190條規定，將250CC以上的紅、黃牌大型重機車行駛、停放比照小型車辦理。
但該社區地下停車場屬私有，不歸上述法規管理，重機該怎麼停，端看管委會處理。
(中時新聞網)
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