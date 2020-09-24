樂金化學為具吸引力的股票，有上漲27%的潛力，美國券商摩根史坦利表示。樂金此前因分拆旗下電動車電池事業而上漲，周三因特斯拉電池日宣布低成本電池的三年期策略，股票下挫。

大摩在23日的研究報告上調樂金化學為買進，目標價從75萬韓元調整為80萬韓元。樂金化學周四收跌3%，報61.1萬韓元。

樂金化學貴去數周遭到投資人的質疑，一系列新聞和公司聲明造成了一些修正。在電池事業上樂金的基礎依然保持毫髮無傷和健康，化學藥品業務也呈現上升，大摩報告評論表示。

八月美國一券商曾下調南韓電動車電池供應商，認為股價高估於應有的公平價格，指出特斯拉預計將進入電池市場，將限制樂金化學等供應商獲利的改善空間。

大摩最新評論認為，特斯拉電池日的相關宣示，可能引起潛在競爭者，但是即使對特斯拉而言，要達成該成本目標在執行上仍有風險，在特斯拉即將到來的能量之內，樂金化學仍有機會。

分析師認為，電池日馬斯克的宣示是要緩解外界對製造商供應短缺的預期，而不是要與日韓供應商切斷關係。特斯拉正計畫要大量生產電動車。

(時報資訊)