央行今公布8月金融情勢，8月M1B、M2年增率分別為10.96%及6.69%。M1B、M2年增率雙升，主要是受到活期性存款增加，以及放款和投資成長增加影響。8月全體貨幣機構放款與投資年增率上升到7.25%，為2011年11月以來的新高，主要受銀行對民間債權增加所致。

8月M1B及M2年增率，M1B年增率為2010年10月來的高點，M2年增率為2015年6月以來新高。而8月外匯款餘額達6.6114兆元再創歷史新高，8月外國人新台幣存款餘額2211億元，已較上個月下滑。

央行經研處副處長吳懿娟表示，8月M2年增率增加，主要是外匯存款增加，包括企業和個人的外匯存款都有增加，8月出口創歷年新高。此外，8月證券劃撥存款餘額達2.5309兆元新台幣，創歷史新高，而股市成交日平均2185億元是2007年8月以來新高，至於8月股價指數月平均12743點，是歷史新高。

(時報資訊)