（最新2020年「家庭理財暨樂活享退指數大調查」出爐。圖／魏喬怡）

2020年「家庭理財暨樂活享退指數大調查」出爐！中信銀行24日發表最新調查結果，樂活享退指數56分創下調查史上新高，與去年51.8分相比增加4.2分，顯示國人不畏疫情，對退休理財態度愈趨樂觀。

中國信託銀行個人金融副執行長楊淑惠指出，今年調查結果顯示，國人對於退休理財規畫抱持樂觀態度，主要退休資金來源，投資收入（44.4％）最高，超越過往的儲蓄（43％）與繼續工作（35％）。除此之外，民眾對理財規劃也反映在理財行為，有64.6％的民眾已把資金投入醫療規畫、52.8％將重心放在財富累積，退休規畫為37.5％，子女教育為34.4％。

楊淑惠分析，民眾對「財富累積」、「退休規畫」的需求上升，主因為新冠疫情使經濟與工作增加不確定性，讓人浮現「存糧好過冬」的心態。全球疫情迫使金融市場利率創下新低，進一步逼出投資人資金，投入高風險資產市場，才能獲得相同報酬。雖然醫療保險仍為民眾理財首要規畫，但因應今年保費變貴，削弱民眾的「醫療規畫」意願，新冠病毒疫情也造成海外子女求學中斷，舒緩「子女教育」規畫的急迫性。

楊淑惠進一步指出，面對2020年金融市場波動劇烈，建議民眾以三大關鍵理財策略：第一，選對產品長期投資，第二，從收益面、風險面、成本面精算理財成本，第三，提高風險抵禦力，以穩定報酬做避險配置，安穩度過目前混沌未明的投資前景，理財須訂定目標，才能享受美好的退休生活。

楊淑惠指出，現在經濟基本面與資本市場脫鉤，對這樣的投資環境下她提出三示警，短期間要觀察景氣是否有跟上，包括經濟復甦力道、失業率變化、防疫疫苗是否出爐、中期間要注意新興市場明年恐有通膨壓力導致貨幣政策轉向，由降息變升息、長期來說則要看各國貨幣政策是否緊縮，首先關注美國年底寬鬆貨幣措施是否會延期，一旦貨幣緊縮，一些低信評的公司信用違約風險就會上升。

就調查報告來看，在「考量疫情影響經濟，是否該調整理財規劃」部皆0，高達六成民眾認同應定期檢視理財規劃，再追問是否因此調整資金配置，逾六成民眾傾向不調整，更有七成指出不會增加預算。至於調查首度詢問「最近一次存錢的用途為何？」仍有近三成民眾缺乏存錢目的，28.2％回答「就是想先存錢」，其次為21％「退休規劃」、20％「投資」。綜觀今年調查結果，雖然疫情刺激民眾投資理財意識高漲，但實際上國人對於理財與退休準備有認知卻沒行動，知易行難。

再調查民眾現有理財工具，發現積極工具有上升趨勢。「保險」熱度明顯下滑而讓出王座，風險與報酬具波動度的「股票」「基金」吸引不少目光，儲蓄或定存（54.9％）、保險（51.4％）、股票（36.7％）、基金（22.5％）成為四大理財工具。根據中信銀統計，持續資產配置，是達成目標最簡單的方法，規畫時間越長，越能彰顯效果。

(工商 )