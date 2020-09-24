台鐵局24日表示，為優化「台鐵便當」企業識別與服務流程，已經完成全新的「台鐵便當」視覺設計，申請商標中，並配合「2020年台灣設計展」於10月1日在新竹市開展，新竹火車站與新竹站台鐵便當本舖正好搭上這波設計翻轉浪潮，將同步於新竹設計展期間向大眾展現臺鐵便當本舖新美學。

台鐵局說明，今年6月29日開始進行「台鐵便當本舖研究調查暨品牌設計整合」案，以運用全新的品牌視覺識別系統概念與人本化的優質服務流程導入，達「品牌視覺一致化」、「服務模式人本化」、「空間模組標準化」之成果，且有效提升台鐵便當本舖整體品牌形象及好感度，並透過整合統一之行銷廣告宣傳，加深旅客與消費者之正面印象。

台鐵局指出，這次更新品牌視覺形象，經蒐集臺鐵文獻與彙整國內外品牌發展趨勢，將民眾最熟悉的百年識別「工字軌」，化為台鐵便當本舖品牌發展的記憶軌跡，連結每一個世代內心「移動中的風味記憶」。

同時，台鐵局表示，還使用臺鐵局企業標準色，代表台鐵便當與臺鐵的連結及鐵道文化精神的傳承。字型在線條與角度相對柔和，符合便當、飲食的軟調性，整體設計以極簡為訴求，以期未來在運用上能夠多元、豐富，以及更好與其他產業、品牌合作接軌。

台鐵局說，目前台鐵便當之中、英文商標已經於7月設計完成，已依照商標申請流程，和主管機關進行申請中。台鐵局表示，期望透過標準一致化之設計規格，有效傳遞品牌訊息，使臺鐵內部與社會大眾對臺鐵產生一致的認同感與價值觀。

台鐵局強調，為了提供旅客安心及美味的便當，對於品質也會更加嚴格把關，以符合HACCP食品安全管制系統準則，讓民眾安心食用，並將持續採用臺灣在地新鮮天然食材入菜，友善支持本土農業，讓蘊藏幸福健康的台鐵便當，豐富大家對鐵道旅遊食的記憶。

(工商 )